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Российского спортивного комментатора Александра Гришина сбила электричка. По факту гибели спортивного комментатора Александра Гришина на железной дороге в Подольске проводится проверка. Об этом 5 августа сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура, пишут "Известия".

«Прокуратурой проводится проверка по факту травмирования мужчины на железной дороге в Подольске», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, мужчина был смертельно травмирован ночью электропоездом Волоколамск – Серпухов, когда переходил железную дорогу в неположенном месте. Причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Проверка по данному факту была организована Московско-Курской транспортной прокуратурой. По ее результатам будет рассматриваться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

О гибели Гришина стало известно ранее в этот день. Его супруга Анастасия сообщила, что мужчина погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе в сильный дождь.