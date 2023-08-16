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Риск остаться без кроссовера побудил жителя Самары оплатить долг по налогам

16 августа 2023 12:40
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Риск остаться без кроссовера побудил жителя Самары оплатить долг по налогам

В ходе составления судебным приставом акта описи и ареста автомобиля марки «KIA SPORTAGE» житель г. Самары сразу же изыскал денежные средства и оплатил долг по налогам в размере свыше 500 тысяч рублей.

Мужчина длительное время игнорировал оплату налогов, в результате чего накопилась задолженность в 500 тысяч рублей. В Межрайонном отделении судебных приставов по исполнению постановлений налоговых органов г. Самары были возбуждены исполнительные производства.

Судебным приставом-исполнителем неоднократно направлялись требования о погашения задолженности в установленный срок. Однако мужчина продолжал игнорировать уплату налоговой задолженности и, более того, намеренно скрывался от сотрудников Службы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску установили местонахождение должника. По полученным данным из регистрирующих органов мужчина является владельцем внедорожника, который был замечен на территории одного из многоквартирных домов. У судебного пристава нашелся достаточно веский аргумент, чтобы убедить гражданина в необходимости выплатить долг. При составлении акта описи и ареста кроссовера, мужчина осознал, что имеет реальный риск лишиться автомобиля. Тогда он изыскал денежные средства и сразу же оплатил задолженность, в том числе, и исполнительский сбор.

Все ограничения с мужчины были сняты. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением. 

Теги: Судебные приставы

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