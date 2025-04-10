Разыскивается водитель, скрывшийся с места ДТП в Тольятти

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Сотрудниками полиции устанавливаются очевидцы и водитель, скрывшийся с места ДТП в городе Тольятти

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел. 8(8482)228-005; 102.

Сотрудниками полиции в рамках проверки по сообщению из медицинского учреждения об обращении 14-летнего местного жителя с травмами, полученными в ДТП, установлено, что 09.04.2025 в 13:00 час., водитель автомобиля(предположительно иномарка черного цвета седан), который двигался по ул. 70 лет Октября в г. Тольятти совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, после чего, водитель автомобиля, не остановившись, уехал с места происшествия.

Пострадавший обратился в лечебное учреждение, где после обследования медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции продолжают осуществлять комплекс мероприятий, направленных на розыск водителя, скрывшегося с места ДТП и возможных свидетелей. Убедительная просьба очевидцев данного происшествия, лиц, обладающих информацией о личности и местонахождении водителя или его знакомых, не оставаться безучастными и сообщить информацию по телефону 8(848)222-80-05, 8(848)293-60-61, 8(848)293-60-60, 102.