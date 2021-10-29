Прошлой ночью в Самаре на улице Водников при пожаре погиб мужчина

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Прошлой ночью в Самаре, на улице Водников, произошел пожар, в результате которого, к сожалению, погиб человек.

"Сообщение о пожаре на ул. Водников, 68 поступило в дежурную смену в 02.49 29 октября. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение второго этажа здания жилого дома на площади 90 кв.м. Объявлен повышенный ранг вызова. В результате пожара пострадавших нет. Погиб мужчина 1984 года рождения. Эвакуирован 1 человек. В 03.43 огонь был локализован, в 05.57 - полностью ликвидирован", - сообщили в пресс-службе облМЧС

Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

Фото: облМЧС