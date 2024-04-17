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«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — заявил путешественник.
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Пропавший в латиноамериканских джунглях россиянин-путешественник нашелся

17 апреля 2024 22:05
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«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — заявил путешественник.

Пропавший в латиноамериканских джунглях россиянин-путешественник Владимир Косаров (настоящая фамилия Комаров) нашелся. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot, передает gazeta.ru.

Мужчине удалось проделать путь из Колумбии в Панаму через одно из самых опасных мест в мире — Дарьенский пробел. Во время путешествия его несколько раз ограбили, мужчина упал с обрыва и заразился малярией. Для выживания ему пришлось есть змей и улиток.

Никаких вестей от Косарова не было на протяжении трех месяцев. Он снова вышел на связь с близкими 17 апреля. Отмечается, что изначально он планировал преодолеть джунгли за две недели.

«Никогда не ходите в Дарьенский пробел, это действительно очень опасно», — заявил путешественник.

 

Фото:   freepik.com

 

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