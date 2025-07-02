Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителям Самарской области, обвиняемым в похищении двух мужчин, продлен срок содержания под стражей
Жителям Самарской области, обвиняемым в похищении двух мужчин, продлен срок содержания под стражей
В Самарской области на участке трассы М-5 ограничат скорость до 40 км/ч
В Самарской области на участке трассы М-5 ограничат скорость до 40 км/ч
Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»
Полмиллиона водительских чатов — в «Госуслуги Авто»
Православная гимназия Тольятти извинилась за своих выпускников, певших украинскую националистическую песню
Православная гимназия Тольятти извинилась за своих выпускников, певших украинскую националистическую песню
2 июля в Самарской области возможны ливень и град
2 июля в Самарской области возможны ливень и град
Более 130 млн рублей из федерального бюджета привлекли общественные организации Самары
Более 130 млн рублей из федерального бюджета привлекли общественные организации Самары
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
Половина жителей Самарской области готова направить часть премий на формирование будущей пенсии
Половина жителей Самарской области готова направить часть премий на формирование будущей пенсии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.42
-0.11
EUR 92.74
0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
В ГУ МВД СО прошло мероприятие, посвященное Дню ветеранов боевых действий
В Самаре прошла стратегическая сессия, посвящённая вопросам науки и высшего образования
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Православная гимназия Тольятти извинилась за своих выпускников, певших украинскую националистическую песню

2 июля 2025 12:15
111
Православная гимназия Тольятти извинилась за своих выпускников, певших украинскую националистическую песню

История со школьниками, которые исполнили гимн Украины, получила продолжение. Гимназия, где, как выяснилось, учились дети, выступила с официальным заявлением — в нем она пояснила обстоятельства инцидента в парке Победы Тольятти.

Портал 63.ру приводит текст полностью:

«Педагогический коллектив Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых, ученики и родители со скорбью узнали о содеянном шокирующем поступке выпускника 11 класса, совершенном 25 июня 2025 года по окончании выпускного вечера в Парке Победы Автозаводского района г. Тольятти около 23 часов 30 минут. Все учащие и учащиеся глубоко возмущены поступком выпускника, порочащим честь и достоинство нашего образовательного учреждения.

Семь выпускников гимназии вопреки запрету о нахождении несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей и в нарушение указания администрации гимназии, согласно которому родители должны были довести выпускников до дома после завершения праздничного мероприятия, совершили самостоятельную прогулку по Парку Победы.

Одна из выпускниц записала видео-селфи («кружок») для своего телеграмм-канала и опубликовала его. По имеющейся у нас информации, а также со слов выпускников, находившихся в парке, первоначально они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и была им почти не слышна. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего бывшего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, в том числе Гимн России и «Матушка Земля».

На протяжении 30 лет существования гимназии не было ни одного случая привлечения учеников к уголовной ответственности и совершения ими административных правонарушений.

Воспитание детей в духе патриотизма и глубокого уважения к историческим традициям нашего Отечества является приоритетом в нашей работе. С самого начала специальной военной операции ученики и педагоги гимназии ведут большую волонтёрскую деятельность, собирают и передают пожертвования. Значительные средства и материальные ценности регулярно направляются в штабы гуманитарный помощи и благотворительные фонды. В гимназии регулярно проводятся встречи патриотической направленности, дети изготавливают окопные свечи, плетут защитные сети.

Ряд выпускников, а также родителей гимназистов — участники СВО и ведущие волонтеры города.

Базовыми ценностями гимназии являются взращивание учащихся в православной вере и любви к Родине, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. За каждой Божественной литургией в домовом храме гимназии во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, возносится молитва о Святой Руси.

Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь.

Ранее в школу ездили общественники из патриотической организации автограда. Они сказали, что общались с учителями.

«Не смогли остаться в стороне оттого, какое ЧП произошло в нашем городе. И приехали с утра в Тольяттинскую классическую гимназию, задали вопрос, который нас волновал: почему это случилось и как такое могло произойти. Выяснили. Оказалось, что участник — Петр (имя изменено, — прим. Ред.) — сирота. Он хотел хайпануть», — сообщила представитель делегации Екатерина Дворянкина.

Видео с подростками, поющими в парке Победы гимн Украины, распространили в социальных сетях в день, когда в Тольятти отмечали выпускные. Кадры заинтересовали силовиков — участников нашли, задержали, допросили.

Сейчас дети — фигуранты уголовного дела по статье «реабилитация нацизма». Главный исполнитель гимна принес публичные извинения.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
117
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
143
С начала этого года в городах и районах Самарской области введены должности заместителей глав муниципалитетов по вопросам комплексной поддержки участников СВО и их близких.
1 июля 2025  21:12
Вячеслав Федорищев обсудил поддержку участников СВО с замами глав муниципалитетов
318
1 июля 2025 года в Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.
1 июля 2025  15:57
В Самаре почтили память погибших воинов в День ветеранов боевых действий
367
В Самарской области впервые официально отметили День ветеранов боевых действий.
1 июля 2025  15:23
Вячеслав Федорищев принял участие в торжествах в честь ветеранов боевых действий
379
Весь список