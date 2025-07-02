Православная гимназия Тольятти извинилась за своих выпускников, певших украинскую националистическую песню

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История со школьниками, которые исполнили гимн Украины, получила продолжение. Гимназия, где, как выяснилось, учились дети, выступила с официальным заявлением — в нем она пояснила обстоятельства инцидента в парке Победы Тольятти.

Портал 63.ру приводит текст полностью:

«Педагогический коллектив Тольяттинской классической гимназии во имя Всех Русских Святых, ученики и родители со скорбью узнали о содеянном шокирующем поступке выпускника 11 класса, совершенном 25 июня 2025 года по окончании выпускного вечера в Парке Победы Автозаводского района г. Тольятти около 23 часов 30 минут. Все учащие и учащиеся глубоко возмущены поступком выпускника, порочащим честь и достоинство нашего образовательного учреждения.

Семь выпускников гимназии вопреки запрету о нахождении несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей и в нарушение указания администрации гимназии, согласно которому родители должны были довести выпускников до дома после завершения праздничного мероприятия, совершили самостоятельную прогулку по Парку Победы.

Одна из выпускниц записала видео-селфи («кружок») для своего телеграмм-канала и опубликовала его. По имеющейся у нас информации, а также со слов выпускников, находившихся в парке, первоначально они не придали значения исполняемой украинской националистической песне, которая звучала в отдалении и была им почти не слышна. Осознав ситуацию, выпускники остановили своего бывшего одноклассника. С их слов, ими также исполнялись и другие песни, в том числе Гимн России и «Матушка Земля».

На протяжении 30 лет существования гимназии не было ни одного случая привлечения учеников к уголовной ответственности и совершения ими административных правонарушений.

Воспитание детей в духе патриотизма и глубокого уважения к историческим традициям нашего Отечества является приоритетом в нашей работе. С самого начала специальной военной операции ученики и педагоги гимназии ведут большую волонтёрскую деятельность, собирают и передают пожертвования. Значительные средства и материальные ценности регулярно направляются в штабы гуманитарный помощи и благотворительные фонды. В гимназии регулярно проводятся встречи патриотической направленности, дети изготавливают окопные свечи, плетут защитные сети.

Ряд выпускников, а также родителей гимназистов — участники СВО и ведущие волонтеры города.

Базовыми ценностями гимназии являются взращивание учащихся в православной вере и любви к Родине, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. За каждой Божественной литургией в домовом храме гимназии во имя Всех Святых, в земле Русской просиявших, возносится молитва о Святой Руси.

Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших Парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь.

Ранее в школу ездили общественники из патриотической организации автограда. Они сказали, что общались с учителями.

«Не смогли остаться в стороне оттого, какое ЧП произошло в нашем городе. И приехали с утра в Тольяттинскую классическую гимназию, задали вопрос, который нас волновал: почему это случилось и как такое могло произойти. Выяснили. Оказалось, что участник — Петр (имя изменено, — прим. Ред.) — сирота. Он хотел хайпануть», — сообщила представитель делегации Екатерина Дворянкина.

Видео с подростками, поющими в парке Победы гимн Украины, распространили в социальных сетях в день, когда в Тольятти отмечали выпускные. Кадры заинтересовали силовиков — участников нашли, задержали, допросили.

Сейчас дети — фигуранты уголовного дела по статье «реабилитация нацизма». Главный исполнитель гимна принес публичные извинения.