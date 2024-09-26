Пожарные-спасатели Клявлинского района ликвидировали возгорание автомобиля

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Сегодня, 26 сентября, в 13 часов 50 минут на пульт пункта связи пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в районном центре Клявлино на улице Северной. Оперативно к месту вызова было направлено два пожарных расчета пожарно-спасательной части № 119 в количестве 5 человек личного состава. По прибытии к месту пожара было установлено, что произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2112 на площади 5 квадратных метров. На тушение был подан 1 ствол «Б». Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям пожарных в 14 часов пожар был локализован, а в 14 часов 1 минуту объявлена ликвидация пожара. К сожалению, пострадал хозяин автомобиля. Госпитализирован. Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"