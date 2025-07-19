Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек

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Сегодня, в 02.50, поступило сообщение о пожаре в поселке Подлесный Волжского района. На улице Вишневой горел частный жилой дом.



В 05.30 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 250 квадратных метров.



К сожалению, в результате пожара погибли 2 женщины и мужчина.



На борьбу с огнем выезжали 40 специалистов и 13 единиц техники.

Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.



МЧС России напоминает:



своевременно проверяй состояние электропроводки;

не оставляй включенные электроприборы без присмотра;

не перегружай электросеть;

отключай неиспользуемые электроприборы уходя из помещения.



Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит о задымлении.