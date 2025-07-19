Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек

Сегодня, в 02.50, поступило сообщение о пожаре в поселке Подлесный Волжского района. На улице Вишневой горел частный жилой дом.
В 05.30 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 250 квадратных метров.
К сожалению, в результате пожара погибли 2 женщины и мужчина.
На борьбу с огнем выезжали 40 специалистов и 13 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.
МЧС России напоминает:
своевременно проверяй состояние электропроводки;
не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
не перегружай электросеть;
отключай неиспользуемые электроприборы уходя из помещения.
Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит о задымлении.