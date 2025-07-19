Я нашел ошибку
Главные новости:
Оренбуржец в Самаре решил похитить джемпер из магазина и купить продукты
Оренбуржец в Самаре решил похитить джемпер из магазина и купить продукты
Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек
Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек
Первый Фестиваль партийных проектов в Самаре: яркий праздник с пользой для всей семьи
Первый Фестиваль партийных проектов в Самаре: яркий праздник с пользой для всей семьи
В Промышленном районе Самары ГАЗель сбила пешехода
В Промышленном районе Самары ГАЗель сбила пешехода
Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Новый пакет санкций ЕС против России вступил в силу
Житель Безенчукского района незаконно добыл сетью рыбу, причинив ущерб в размере 13000 рублей
Житель Безенчукского района незаконно добыл сетью рыбу, причинив ущерб в размере 13000 рублей
Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России
Сегодня «Акрон» и «Крылья Советов» сыграют в чемпионате России
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле
В России ужесточат правила перевозки детей в автомобиле
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.31
0.12
EUR 91.08
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский бизнес-инкубатор приглашает на пешеходную экскурсию
В самарской в «Заварке» организуют мастер-класс по созданию мозаики
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «По следам Юрия Деточкина»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек

19 июля 2025 11:42
88
Пожар в Волжском районе унес жизни троих человек

Сегодня, в 02.50, поступило сообщение о пожаре в поселке Подлесный Волжского района. На улице Вишневой горел частный жилой дом.

В 05.30 пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение на площади 250 квадратных метров.

К сожалению, в результате пожара погибли 2 женщины и мужчина.

На борьбу с огнем выезжали 40 специалистов и 13 единиц техники.
Причина пожара устанавливается, сообщает облМЧС.

МЧС России напоминает:

 своевременно проверяй состояние электропроводки;
 не оставляй включенные электроприборы без присмотра;
 не перегружай электросеть;
 отключай неиспользуемые электроприборы уходя из помещения.

 Установи в жилье пожарный извещатель. Прибор звуком оповестит о задымлении.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей
17 июля 2025, 17:35
Из горящего дома в Жигулевске спасли 5 взрослых и 8 детей
Там горели вещи на площади 35 квадратных метров. Происшествия
476
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
15 июля 2025, 12:38
Сегодня утром в Сергиевском районе горела крыша жилого дома
Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров. Происшествия
498
В Самаре тушили электроподстанцию
13 июля 2025, 16:39
В Самаре тушили электроподстанцию
Было привлечено 11 специалистов и задействовано 2 спецмашины. Происшествия
720
В центре внимания
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
18 июля 2025  18:59
Юлия Ашуркова: один пассажир обходится ТТУ в 300 рублей
394
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
18 июля 2025  16:40
Ограничение движения в центре Самары продлили до конца месяца
419
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
18 июля 2025  15:46
В Самаре очередные работы с ограничением водоснабжения запланированы уже в эти выходные!
475
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
17 июля 2025  17:25
Самарские производители вошли в число «Экспортеров года» в ПФО
544
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
17 июля 2025  17:17
В Самаре ограничат движение по «Фрунзенскому» мосту
429
Весь список