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«Посади лес» собирает средства для добровольных лесных пожарных

9 сентября 2021 10:49
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«Посади лес» собирает средства для добровольных лесных пожарных

Платформа «Посади Лес» Движения ЭКА продлила краудфандинговую акцию в поддержку добровольных лесных пожарных до 15 сентября. Средства, собранные на платформе через раздел «Сделать пожертвование» с 1 июня до конца акции, пойдут на необходимое оснащение для добровольцев Якутии и Мордовии.

Сделать пожертвование может любой желающий на сайте: posadiles.ru/donation

По данным Greenpeace, с начала года пожар прошел рекордную площадь за все годы спутниковых наблюдений – более 17,5 млн га. Зампредседателя Правительства Виктория Абрамченко отметила, что территория пожаров увеличилась более, чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Сил профессиональных пожарных не хватало для борьбы с огнем, и к ним на помощь приходили обычные люди – добровольные лесные пожарные. Они закупали необходимые для тушения огня оснащение и инвентарь за свой счет или за счет благотворителей.

В начале августа команда «Посади Лес» провела прямой эфир с сопредседателями Общественного добровольческого штаба Республики Саха по борьбе с лесными пожарами и узнала, какая помощь им требуется.  

«У нас очень большая территория при маленькой населенности, нет и миллиона жителей. Поэтому нехватка тяжелой техники, вертолетов, специалистов – накладывает свой отпечаток. Нам нужны специалисты, техника, добровольцы. Мы собираем средства, чтобы все это обеспечить», – делятся специалисты Штаба добровольных пожарных в Якутии.

Часть собранных на платформе «Посади Лес» средств пойдет на помощь Штабу Якутии для устранения оставшихся пожаров и для подготовки к следующему пожароопасному сезону, а часть – добровольцам Мордовии на ликвидацию последствий пожара в Темниковском заповеднике Республики. 

«Если вы хотите внести свой вклад в борьбу с лесными пожарами, вы можете информировать людей о правилах поведения в лесу и о телефоне прямой федеральной линии лесной охраны. На линию нужно звонить, если вы обнаружили лесной пожар. Вы также можете внести пожертвование для добровольных пожарных на нашем сайте», – говорит координатор «Посади Лес» Руниза Сибгатуллина. 

Онлайн-сервис «Посади Лес» – это платформа Движения ЭКА по восстановлению лесов, действующая с 2015 года. За шесть лет реализации проекта волонтеры Движения при поддержке партнеров и частных благотворителей высадили более 1,5 миллионов деревьев в 42 регионах России. Посмотреть отчеты по итогам прошедших посадок можно на странице: posadiles.ru/reports.

Теги: лесные пожары Посади Лес

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