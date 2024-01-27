Полиция ищет пропавшего жителя Похвистнево

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Сотрудники полиции продолжают розыск без вести пропавшего Артамонова Виктора Борисовича 1970 года рождения, проживающего г. Похвистнево ул. Крестьянская, который утром 27 июня 2020 года ушел из дома по адресу с. Большой Толкай ул. Гульбина и до настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Приметы разыскиваемого: на вид 50 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие, плечи опущенные, лицо по форме прямоугольное, лоб средний вертикальный, брови прямые, низкие, рот средний, волосы прямые, темно – русые.

Особые приметы: шрам на подбородке, нет нижней губы, на животе родимое пятно круглой формы, между большим и указательным пальцем татуировка в форме пяти колец.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам группы розыска ОУР МО МВД России «Похвистневский»: 8(937)790-50-02, 8(937)795-55-49, дежурной части МО МВД России «Похвистневский» 8(84656)2-34-69, либо 112.