133

Его подозревают в том, что он предоставил Навальному и ко данные из базы данных МВД «Розыск магистраль».

29 декабря в следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Самарской области.



По версии следствия, он предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, рассказал источник.



В отделе полиции подтвердили информацию, что это их сотрудник, но отказались от дальнейших комментариев. Телефон адвоката, защищавшего полицейского в суде, на момент выхода публикации был недоступен.



В пресс-службе Самарского районного суда Самары РБК сообщили, что 29 декабря в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Там также подтвердили, что он был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовный кодекс предусматривает по этой статье наказание до десяти лет лишения свободы.



По словам источника, знакомого с ходом расследования, накануне ареста полицейского в Самару приезжала группа сотрудников ФСБ из центрального аппарата. Оперативное сопровождение этого дела осуществляют сотрудники управления ФСБ по Самарской области, рассказал источник в полиции.



РБК направил запросы в пресс-службы региональных управлений СКР и МВД, а также в пресс-службы центральных аппаратов этих ведомств и в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.



Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов лиц, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил он.



По словам собеседника РБК, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.



Источник добавил, что на подозреваемого следователи вышли, проанализировав запросы, которые поступали в базу данных «Розыск магистраль».



Официальный комментарий ГУ МВД России по Самарской области

«Начальником ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенантом полиции Александром Винниковым по факту возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника органов внутренних дел назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Уголовное дело находится в производстве Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.»