Под Самарой в ДТП XRay и МАЗа погибла женщина, пострадали 2 её внучки и муж

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Прокуратура Красноярского района Самарской области взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о гибели в ДТП женщины и причинению вреда здоровью детей.

Смертельное ДТП произошло в четверг, 26 июня, примерно в 13:50 на 1027 километре автомобильной дороги М-5 «Урал», в районе села Висловка. Здесь кроссовер «Лада Иксрей», в котором находились четыре человека, врезался в стоящий грузовик МАЗ. По данным надзорного ведомства, от полученных в автомобильной аварии травм скончалась пожилая женщина – пассажирка кроссовера. Её супруг – водитель «Лады Иксрей», доставлен в больницу. Также экстренная медицинская помощь потребовалась находившимся в кроссовере их двум несовершеннолетним внучкам, пишет АиФ-Самара.

Органами следствия заведено уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия, сообщили в прокуратуре Самарской области.