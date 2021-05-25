Перегрев рельсов из-за жары может спровоцировать железнодорожные аварии в Самарской области

129

Перегрев рельсов из-за жары может спровоцировать аварии поездов в шести регионах России. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам ГО и ЧС МЧС России.

Как пишет РИА "Новости", прогноз возможных аварий касается регионов, где из-за погодных условий может произойти деформация ж/д полотна. Речь идет о следующих субъектах РФ: Республика Башкортостан, Оренбургская, Саратовская, Самарская, Курганская и Челябинская области.



По информации надзорного ведомства, к негативным последствиям могут привести высокие температуры воздуха (до +30 градусов), которые держатся на протяжении длительного времени. В таких условиях вероятно отключение электричества, в том числе систем высоковольтного снабжения.



Специалисты рекомендовали принять превентивные меры и исключить вероятные сбои в работе поездов, сообщает Сова.инфо.