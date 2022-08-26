Осужден житель села Курумоч за незаконную рубку леса

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Сотрудниками полиции установлен и задержан житель села Курумоч, который находясь в лесном массиве Красноярского лесничества, самовольно совершил незаконную рубку деревьев породы сосна. Сумма ущерба, причиненного Министерству лесного хозяйства Самарской области, как установили сотрудники полиции, составила свыше 435 тысяч рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Собранная сотрудниками ОМВД России по Красноярскому району доказательная база стала достаточной для признания обвиняемого виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Суд, учитывая собранные полицейскими доказательства и то, что подсудимый в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Мужчина обязан выплатить в пользу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 435 990 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

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