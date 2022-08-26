Осужден житель села Курумоч за незаконную рубку леса

Я нашел ошибку
Главные новости:
Для улучшения памяти и внимания требуются постоянные умственные тренировки.
Невролог о способах улучшить память и концентрацию
Александр Чиркович: "Я видел гол Коларова на «Самара Арене», теперь тоже хочу забить здесь".
Александр Чиркович поделился эмоциями после подписания контракта с «Крыльями»
Самарский клуб заключил с футболистом контракт на 4 года.
20-летний сербский атакующий полузащитник Александр Чиркович – игрок «Крыльев Советов»
В первый день соревнований представительница Самарской области Анна Авдеева завоевала бронзовую медаль в толкании ядра.
Всероссийская Спартакиада: в Челябинске стартовал легкоатлетический турнир
Сборная Самарской области (Екатерина Тарасова, Виолетта Храпина, Ирина Охотникова, Татьяна Гуляева) завоевала серебряные медали.
Всероссийская спартакиада: определились победили в командных турнирах по фехтованию на шпагах
Губернатор отметил: несмотря на то, что новая коронавирусная инфекция вопреки своему названию уже не является новой, от этого она не стала менее опасной.
В режиме боевой готовности: на заседании оперштаба обсудили рост заболеваемости коронавирусом в регионе
В Самаре за сутки заболели 548 человек.
26 августа в регионе за сутки выявлено 1078 новых случаев COVID-19
Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Жителя Свердловской области подозревают в убийстве мужчины в Сызранском районе
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 59.77
-0.23
EUR 59.6
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
«Волжские зори – 2022»: в Самаре проходят Всероссийские соревнования по русским шашкам 
Исторический парк Самары: самарцы могут принять участие в онлайн-викторине о Петре I
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Осужден житель села Курумоч за незаконную рубку леса

26 августа 2022 15:53
217
Сумма ущерба, причиненного Министерству лесного хозяйства Самарской области составила свыше 435 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлен и задержан житель села Курумоч, который находясь в лесном массиве Красноярского лесничества, самовольно совершил незаконную рубку деревьев породы сосна. Сумма ущерба, причиненного Министерству лесного хозяйства Самарской области, как установили сотрудники полиции, составила свыше 435 тысяч рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.

Собранная сотрудниками ОМВД России по Красноярскому району доказательная база стала достаточной для признания обвиняемого виновным по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Суд, учитывая собранные полицейскими доказательства и то, что подсудимый в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением, вину в совершении преступления признал в полном объеме, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Мужчина обязан  выплатить в пользу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 435 990 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Виктор Кудряшов провел заседание областной комиссии по бюджетным проектировкам.
26 августа 2022  17:32
Виктор Кудряшов: количество нарушений при расходовании бюджетных средств стабильно снижается
219
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
26 августа 2022  13:57
Скорректирована трасса следования трамвайных маршрутов №№ 2, 4, 13, 23 в Самаре
262
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
26 августа 2022  13:55
Самозанятые Самарской области представляют свою продукцию на ВолгаФесте-2022
233
Это один из самых крупных проектов в стране, который успешно реализуется на принципах государственно-частного партнерства.
25 августа 2022  21:44
Самарская область получит 19,5 млрд рублей на строительство моста через Волгу и дорогу «Обход Тольятти»
362
Руководство АВТОВАЗА сообщило об отмене неполной рабочей недели и возврате к пятидневке.
25 августа 2022  19:14
Дмитрий Азаров - работникам автогиганта: «АВТОВАЗ будет гордиться своей мощью»
393
Весь список