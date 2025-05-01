Около Тольятти столкнулись три машины, пострадали трое

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1 мая в 06:46 поступил звонок на пульт диспетчера пожарно-спасательного отряда №37 о том, что на 16 километре автодороги Обход Тольятти произошло ДТП, столкнулись Lada Vesta, Mitsubishi и грузовик DAF.

Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших. Госпитализированы были водитель и пассажир вазовской легковушки, а также водитель Mitsubishi.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС