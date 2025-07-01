Около Тольятти спасали плывущих на яхте

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30 июня в 19.20 на спасательную станцию Поисково-спасательного отряда города Тольятти поступил вызов. В Комсомольском районе на реке Волга около речного порта терпит бедствие маломерное судно. На борту находятся два человека. Отказ топливной системы привел к потере управляемости моторной яхты. Под действием ветра и течения судно дрейфовало в сторону Жигулевской ГЭС. Для оказания помощи терпящим бедствие на воде от спасательной станции вышел спасательный катер. Спасатели взяли на буксир аварийное судно и отбуксировали на лодочную станцию. В 20.55 спасательные работы на акватории были окончены.

Фото: Поисково-спасательная служба Самарской области