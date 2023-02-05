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Около Сызрани в ДТП пострадали два водителя

5 февраля 2023 13:14
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Около Сызрани в ДТП пострадали два водителя

4 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. 

Одно из ДТП произошло в 15:35 час. в Сызранском районе.  72-летний водитель, находясь за рулем автомашины «УАЗ 469Б», двигался по автомобильной дороге М-5 «Урал».  В пути следования, на 869 км. данной автодороги, перед началом движения с правой обочины и выполнении разворота, не убедился в безопасности выполняемого маневра, не уступил дорогу автомобилю «Ford» под управлением 52-летнего водителя, движущемуся в направлении г. Сызрань и допустил столкновение с ним. После столкновения автомобиль «Ford» съехал в левый кювет по ходу движения. С места происшествия оба водителя госпитализированы.

Теги: ДТП

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