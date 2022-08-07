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Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва

7 августа 2022 12:42
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Около села Хрящевка мужчина сорвался с обрыва

Поздно вечером 6 августа в палаточном городке около села Хрящевка в результате падения с обрыва мужчина получил травму позвоночника. От болевого шока он потерял сознание. Очевидцами была вызвана бригада скорой медицинской помощи.

Сложность доставки до машины скорой помощи состояла в том, что пострадавший находился в труднодоступном месте. В 23.30 на место происшествия оперативным дежурным был отправлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Спасатели подняли пострадавшего на носилках по крутому обрыву и доставили до машины скорой помощи. В 00.45 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает ПСС по Самарской области.

 

Теги: ЧП

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