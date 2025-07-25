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Огнеборцы Богатовского и Борского районов ликвидируют пожар: горят жилой дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров

25 июля 2025 17:25
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Пострадавших, к счастью, нет.

В настоящий момент огнеборцы Богатовского и Борского районов участвуют в ликвидации пожара. Горят жилой дом и надворные постройки на площади 200 квадратных метров.

В 14:08 в пожарно-спасательную часть № 117 Отряда № 15 филиала государственного казённого учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в селе Аверьяновка на улице Советской.

Незамедлительно на место вызова были направлены расчёты пожарно-спасательных частей №№ 117 и 139 Отряда № 15.

По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и жилой деревянный дом на общей площади 200 квадратных метров.

В связи с угрозой распространения огня на место пожара были вызваны коллеги из Отряда № 48 Борского района. На тушение наши огнеборцы подали 4 ствола «Б», создали звено газодымозащитной службы.

Пострадавших, к счастью, нет.

 

Фото:  ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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