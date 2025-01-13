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Новокуйбышевец заплатил штраф за незаконное приобретение наркотических веществ

13 января 2025 13:35
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Новокуйбышевец заплатил штраф за незаконное приобретение наркотических веществ

Перспектива замены наказания побудила жителя Новокуйбышевска, осужденного за незаконное приобретение наркотических веществ, оплатить уголовный штраф в размере 15 тысяч рублей.

Заказав пакетик с наркотическим веществом через свой мобильный телефон, мужчина не рассчитал, что за него придется дорого заплатить. Не желая оставаться без очередной «дозы», житель г. Новокуйбышевска обратился за помощью к своему приятелю, который одолжил товарищу денег. Получив адрес «закладки», мужчины направились на место, где и были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. 

Суд признал жителей г. Новокуйбышевска виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и назначил наказание в виде уголовного штрафа. Так как зачинщик не желал добровольно погашать долг, в отношении него в местном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство.

 Мужчина, будучи в установленном порядке уведомленным о возбуждении исполнительного производства и сроках для добровольного исполнения судебного решения, мер по оплате уголовного штрафа не предпринял. Тогда судебный пристав направил в суд представление о замене штрафа на иной вид наказания.

Опасаясь, что дело может обернуться реальным лишением свободы, должник в кратчайшие сроки изыскал денежные средства и оплатил уголовный штраф.

Теги: Судебные приставы

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