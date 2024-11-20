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Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА

20 ноября 2024 10:03
157
Над территорией Самарского региона уничтожены 6 БПЛА

Сегодня утром в Самарской области пресечена атака киевского режима. Над территорией региона уничтожены 6 БПЛА. По оперативным данным пострадавших и повреждений нет.

Ситуация находится под контролем, - сообщил с утра губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Как сообщают жители, прилет был в Безенчукском районе Самарской области.

Однако пока в официальных сводках Министерства обороны Самарской области в списке регионов, попавших под удар БПЛА, нет, пишет 63.ру. В последний раз Самарская область оказывалась под ударом дронов в марте 2024 года. 

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