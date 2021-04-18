Начальник отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского утонул во время рыбалки

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Начальника отдела ГИБДД Петропавловска-Камчатского нашли мертвым в озере Вилюй, организована проверка. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Камчатского края, передает ТАСС.

"Краевая прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки по факту гибели начальника ОГИБДД города Петропавловска-Камчатского на озере Вилюй в Вилючинском городском округе. Одновременно организована проверка исполнения законодательства безопасности нахождения на водных объектах", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным следственного управления СК РФ по региону, примерно в 13:00 (04:00 мск) 18 апреля мужчина вместе со своими знакомыми вышел порыбачить на озеро Вилюй.

"Прибыв к месту рыбалки, потерпевший остался один, пока его знакомые занимались организационными вопросами. Вернувшись на место, мужчины увидели потерпевшего в воде без признаков жизни", - добавили в СК.