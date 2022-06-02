на Заводском шоссе в Самаре сгорела "Газель"

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Огненное ЧП произошло 2 июня 2022 года, примерно в 9:15 по самарскому времени на Заводском шоссе в районе дома №22 в областной столице вспыхнул грузовичок «Газель».

На кадрах съёмки, присланной в редакцию tvsamara.ru очевидцами, заметно, что вся кабина охвачена огнем, от нее поднимается густой черный дым, дверь открыта. Водителя или пассажиров бортового автомобиля рядом не наблюдается. Не подоспели и спасатели. О пострадавших к данной минуте не известно, выясняются все обстоятельства и причина ЧП, пишет ГТРК Самара.