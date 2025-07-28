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На Заводском шоссе в Самаре мужчина получил огнестрельное ранение

28 июля 2025 13:52
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На Заводском шоссе в Самаре мужчина получил огнестрельное ранение

В апреле текущего года в полицию от медицинских работников поступило сообщение о причинении огнестрельного ранения мужчине на улице Заводское шоссе областного центра.

По указанному адресу оперативный дежурный незамедлительно направил следственно-оперативную группу и довёл информацию до сотрудников ОБОП Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские помогли госпитализировать пострадавшего 1992 года рождения, который сообщил приметы мужчины, причинившего ему телесные повреждения, установили и опросили свидетелей инцидента. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли гильзы, которые в последующем направили для проведения судебной экспертизы.

Изучив показания очевидцев, оперуполномоченные установили марку и государственный регистрационный номер а/м Porsche Panamera, на котором передвигался ранее несудимый житель Самары 1989 года рождения. Полицейские составили и довели до личного состава ориентировку на розыск с данными и приметами предполагаемого злоумышленника.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Самарской области на территории города Самара задержали разыскиваемого и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

Допрошенный в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ «Хулиганство», задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что из-за имущественного спора не смог сдержать эмоций и причинил телесные повреждения потерпевшему.

По ходатайству органа следствия злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело передано в суд для принятия решения по существу дела.

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