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На Волге около Ульяновского спуска, в 150 метрах от берега, перевернулась байдарка
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На Волге около Ульяновского спуска, в 150 метрах от берега, перевернулась байдарка

8 июля 2021 22:00
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Мужчина, управлявший байдаркой оказался в воде.

8 июля, около Ульяновского спуска при пересечении Волги, на расстоянии 150 метров от берега, перевернулась байдарка.

Молодой человек, управлявший байдаркой оказался в воде. Высокая волна, сильный ветер и интенсивное движение маломерных и регистровых судов представляли для него опасность.

"Спасателями была замечена перевернувшаяся байдарка. От спасательной станции «Центральная» к месту происшествия вышел спасательный катер. Мужчину подняли на борт, а байдарку взяли на буксир и доставили до берега. Медицинская помощь пострадавшему на воде  не потребовалась", - рассказали в пресс-службе ПСС СО.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

Теги: Волга перевернулась байдарка работали спасатели

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