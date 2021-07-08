На Волге около Ульяновского спуска, в 150 метрах от берега, перевернулась байдарка

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8 июля, около Ульяновского спуска при пересечении Волги, на расстоянии 150 метров от берега, перевернулась байдарка.

Молодой человек, управлявший байдаркой оказался в воде. Высокая волна, сильный ветер и интенсивное движение маломерных и регистровых судов представляли для него опасность.

"Спасателями была замечена перевернувшаяся байдарка. От спасательной станции «Центральная» к месту происшествия вышел спасательный катер. Мужчину подняли на борт, а байдарку взяли на буксир и доставили до берега. Медицинская помощь пострадавшему на воде не потребовалась", - рассказали в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО