На ул. Авроры в Самаре иномарка сбила пешехода

77

В Самаре вечером 28 февраля водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем GMC Юкон, напротив д. 57А по ул. Авроры совершил наезд на пешехода 1988 года рождения.

Мужчина, поданным сотрудников полиции, переходил проезжую часть ул. Авроры по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход госпитализирован в медицинское учреждение. По данным сотрудников ГИБДД водитель в момент аварии находился в трезвом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, сообщает облМВД.