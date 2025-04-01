На территории строящейся поликлиники в Кинельском районе полицейские проверили более 20 иностранцев

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С целью выявления и пресечения правонарушений, совершаемых иностранными гражданами сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области, провели профилактическое мероприятие на территории строящейся поликлиники в Кинельском районе.

Во время рейда полицейские проверили более 20 иностранных граждан. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о необходимости соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

По итогам мероприятия два иностранных гражданина привлечены к административной ответственности за нарушение требований ч.1 ст.18.10 КоАП РФ.

Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя пяти иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без заключения трудового договора, собран материал проверки по правонарушению, предусмотренному ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ.

Управление по вопросам миграции напоминает, о том, что работодатель, привлекающий и использующий для осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязан уведомить Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора с данным работником или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора.

За неуведомление или нарушение формы и (или) порядка уведомления о заключении и прекращении (расторжении) с иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового договора ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность. Санкции статьи, в том числе для юридических лиц, предусматривают наказание в виде административного штрафа в размере от 400 000 рублей до 800 000 рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.