На самарчанку упал кусок наледи

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В Самаре произошло ЧП в жилом секторе. На женщину упал кусок наледи. Это случилось на территории Кировского района.

— 28 февраля с крыши многоквартирного дома, расположенного по улице Советской, сошла наледь, пострадала женщина. Потерпевшей оказали необходимую амбулаторную медицинскую помощь, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует, — рассказали в СУ СК РФ по Самарской области.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сейчас сотрудники СК устанавливают все обстоятельства инцидента и причины, которые ему предшествовали, пишет 63.ру.