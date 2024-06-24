На реке Самара произошло столкновение судна с погрузочным рукавом

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В Самаре вечером 22 июня произошел инцидент на воде с участием судна. В акватории реки Самара сухогруз «Альриша» швартовался к причалу Самарского мукомольного завода и допустил навал на погрузочный рукав зерномета, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

— Пострадавших нет, — уточнили в надзорном ведомстве.

На месте работали следователи и сотрудники прокуратуры, чтобы выявить все обстоятельства и причины происшествия. Если будет необходимо, надзорный орган пример меры прокурорского реагирования, пишет Самара-КП.