На реке Самара около поселка Падовка в промоину провалился рыбак

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19 марта на реке Самара около поселка Падовка на расстоянии около 100 метров от береговой линии в промоину провалился рыбак. Очевидцы на льду пытались оказать помощь, но безрезультатно.

От переохлаждения мужчина перестал подавать признаки жизни.

К месту происшествия отправился Поисково-спасательный отряд Самарской области. Спасателям в водолазных костюмах сухого типа, стоило огромных усилий добраться до погибшего.

Лед проламывался и передвигаться приходилось вплавь. Погибшего доставили к береговой линии и передали сотрудникам полиции.

В результате беспечности и пренебрежения правилами поведения на льду в весенний период происходят несчастные, а иногда и трагические случаи с людьми. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности и не выходить на акватории водоемов, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО