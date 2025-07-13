На реке Большой Кинель при купании в водоеме утонул молодой человек 18 лет

140

13 июля оперативному дежурному поступил вызов в с. Мочалеевка Похвистневского района. На реке Большой Кинель при купании в водоеме утонул молодой человек 2007 года рождения. Вязкий грунт на дне реки и сильное течение послужили причинами несчастного случая. В 11.00 поисково-спасательный отряд специального назначения приступил к поисковым работам. Около двух часов поисков потребовалась водолазам для обнаружения в яме на глубине 6 метров утонувшего. В14.15 поисковые работы на акватории реки были окончены. На месте поисков работали 3 водолаза. Трагедия стала следствием купания в необорудованном месте, сообщает ПСС по Самарской области.