На Ракитовском шоссе в Самаре водитель сбил мотоциклистку

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30 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Самаре. Мужчина 1959 года рождения, при выезде с прилегающей территории, напротив д. № 2 стр. 5 по Ракитовскому шоссе, не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего совершил с ним столкновение. Мотоциклом управляла женщина 1981 года рождения, которая двигалась по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении пр. Карла Маркса. В результате ДТП женщину-водителя госпитализировали, сообщает облМВД.