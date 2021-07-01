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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

На Ракитовском шоссе в Самаре водитель сбил мотоциклистку

1 июля 2021 12:58
84
На Ракитовском шоссе в Самаре водитель сбил мотоциклистку

30 июня на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 11:00 в Самаре. Мужчина 1959 года рождения, при выезде с прилегающей территории, напротив д. № 2 стр. 5 по Ракитовскому шоссе, не предоставил преимущество мотоциклу, двигавшемуся по главной дороге, в результате чего совершил с ним столкновение. Мотоциклом управляла женщина 1981 года рождения, которая двигалась по Ракитовскому шоссе со стороны Московского шоссе в направлении пр. Карла Маркса. В результате ДТП женщину-водителя госпитализировали, сообщает облМВД.  

Теги: ДТП мотоциклист

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