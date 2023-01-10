На Ново-Садовой в районе Постникова оврага второй раз прорвало трубу

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В настоящее время в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на улице Ново-Садовой в районе Постникова Оврага, затруднено движение транспортных средств. Также на данном участке улично-дорожной сети ограничено движение общественного транспорта. Госавтоинспекция Самарской области рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.

Как рассказали корреспонденту ИА Sovainfo.ru представители ресурсоснабжающей организации, ремонтные работы велись всю ночь и весь день 10 января. К вечеру поврежденный участок трубы заменили, водовод запустили в работу. Но при засыпке котлована возникла повторная утечка.



Бригада рабочих и спецтехника выехали на место. Они будут откачивать воду, отключать водовод для поиска повреждения и устранения аварийной ситуации.