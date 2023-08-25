На Московском шоссе в Самаре мотоцикл влетел в легковушку

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В ночь на пятницу, 25 августа, в Самаре произошло ДТП с участием байкера. Об этом 63.RU сообщили местные жители. Они же поделились с редакцией фото и видео с места.

— Около полуночи на пересечении Московского шоссе и Революционной столкнулись Lada Granta и мотоцикл. Вроде бы водитель «железного коня» влетел в дверь легковушки. После удара байкер лежал на асфальте, и было видно, что живой. К мотоциклисту потом подошли инспекторы ГИБДД, пытались говорить с ним, чтобы не двигался. Ну а потом водителя грузили в скорую, — рассказали очевидцы.