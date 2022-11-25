На месте смертельного ДТП в Ставропольском районе работали три спасателя

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25 ноября в Ставропольском районе на трассе М-5 «Урал» в районе села Большая Рязань произошло столкновение (в попутном направлении движения) легкового автомобиля ЗАЗ и тягача «Scania» с полуприцепом.

В результате аварии водитель, а/м ЗАЗ получил травмы не совместимые с жизнью.

Для извлечения погибшего из аварийного автомобиля потребовалась помощь спасателей ПСО Тольятти. На месте происшествия спасатели, используя гидравлический инструмент, срезали центральную стойку и водительскую дверь, затем извлекли тело погибшегоя для передачи сотрудникам полиции. Аварийно-спасательные работы проводили три спасателя, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО