На льду озера Байкал столкнулись судно на воздушной подушке и легковой автомобиль

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Следственные органы возбудили уголовное дело после столкновения на льду озера Байкал судна на воздушной подушке и легкового автомобиля, передает ТАСС.

"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Предварительно установлено, что 17 марта 2022 года коммерческая организация с целью получения материальной выгоды осуществляла туристические услуги по перевозке восьми пассажиров на катере с воздушной подушкой "Хивус-10" на остров Ольхон озера Байкал Иркутской области. При этом данная организация не имела лицензии на перевозку пассажиров указанным видом транспорта", - сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

В районе острова Огой, вне официальной ледовой переправы, судно столкнулось с внедорожником Toyota Land Cruiser. Оба транспортных средства в результате аварии полностью выгорели. Пассажиры "Хивуса" получили травмы, но госпитализация никому не потребовалась. Инцидент произошел вечером 17 марта.

Фото: соцсети