На автодороге Тольятти-Ташелка столкнулись два грузовика, погиб один из водителей

162

Утром 3 августа произошла авария в Ставропольском районе на 30 километре автодороги Тольятти-Ташелка.

«КАМАЗ» совершал поворот с основной дороги на второстепенную, когда водитель грузового автомобиля Мицубиси допустил столкновение в попутном направлении.

Кабина Мицубиси от столкновения была полностью смята. Водитель от полученных травм скончался.

Потребовалась помощь спасателей по извлечению из аварийного автомобиля тела погибшего.

"В 10.35 на место происшествия оперативным дежурным был направлен Поисково-спасательный отряд города Тольятти. Спасатели, используя гидравлический аварийно-спасательный инструмент деблокировали тело погибшего. В 13.10 работы на месте дорожно-транспортного происшествия были закончены", - сообщили в пресс-служба ПСС СО.

Фото: ПСС СО