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На автодороге «Тольятти-Хрящевка» столкнулись Opel и Ока 

8 февраля 2024 17:37
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Через некоторое время вблизи данного участка дороги произошло еще 3 столкновения по 2 автомобиля.

Полицейские работают на месте ДТП в Ставропольском районе.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место ДТП, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия, проводят иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, сегодня, в 13:50 час. на 8 км. автодороги «Тольятти-Хрящевка», произошло столкновение двух транспортных средств: Opel и Ока. Водитель и пассажир малолитражки доставлены в медицинское учреждение. Через некоторое время вблизи данного участка дороги произошло еще 3 столкновения по 2 автомобиля, где по информации сотрудников ГИБДД пострадавшие отсутствуют, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.  

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: ДТП

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