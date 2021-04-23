На автодороге «Самара-Бугуруслан» водитель врезался в столб

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22 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 10:00. Водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан», двигался по автодороге «Самара-Бугуруслан» со стороны г. Кинель в направлении г. Самара. В пути следования, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, в результате чего допустил наезд на препятствие (световую опору). В результате ДТП пострадал водитель автомобиля, он был госпитализирован, сообщает облМВД.