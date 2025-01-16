Мужчина погиб под колесами авто в Борском районе

110

15 января на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 9 человек, один - погиб.

Одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в 18:00 час. в Борском районе. 20-летний мужчина, управляя автомашиной Chevrolet Cruze, в условиях снегопада двигался по 47 км автодороги «Отрадный - Богатое - Борское» со стороны Борского в сторону Долматовки. В пути следования допустил наезд на пешехода, движущегося в попутном направлении по проезжей части дороги. Мужчина 1981 года рождения скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.