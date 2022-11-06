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Молодой водитель в Самаре сбил женщину, которая шла на красный

6 ноября 2022 12:05
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Молодой водитель в Самаре сбил женщину, которая шла на красный

5 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 8 человек.

Одно из ДТП произошло в 12.20 часов в г. Самаре. 22-х летний водитель, (стаж вождения которого менее 2-х лет), управляя автомобилем «ВАЗ 21150», следовал по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Вольская в направлении ул. Победы, напротив дома № 18 по ул. 22 Партсъезда, допустил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. В результате пешеход госпитализирована в лечебное учреждение.

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