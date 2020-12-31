Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской области

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Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр и телеведущий, заслуженный артист России Михаил Ефремов, приговорённый Пресненским судом Москвы к 7,5 годам заключения в колонии общего режима за «пьяное» ДТП, которое привело к гибели 57-летнего курьера Сергея Захарова, отбывает наказание в Белгородской области.

В интернете появились первые фото Михаила Ефремова из исправительной колонии №4, в которой заслуженный артист России будет отбывать наказание. Снимки актёра на прогулке опубликовал телеграм-канал Mash , который и рассказал, как живёт Михаил Олегович в местах, не столь отдалённых.

Колония в посёлке Алексеевка Белгородской области, где отбывает срок актёр, считается « элитной ». Прождав положенный срок в карантине, Ефремов был распределён в четвёртый отряд, который известен облегчёнными условиями содержания. Михаил Олегович ведёт себя за решёткой примерно, особых условий для себя не требует, распоряжения администрации выполняет.

В колонии Михаил Ефремов осваивает профессию швеи-моториста. Обучение швейному делу занимает от 1 до 3 месяцев, после чего актёру придётся поработать по специальности. Впрочем, предполагается, что весной 2021 года, когда на свободу выйдет заключённый, занимающий в настоящее время в колонии должность заведующего клубом, это место отойдёт Ефремову, который мечтает организовать в тюрьме любительский театр.

На территории колонии есть место для курения, так что Михаил Олегович может не расставаться как минимум с одной из своих вредных привычек. Два раза в неделю отряд, к которому приписан актёр, водят в баню. Кроме того у Ефремова есть возможность общаться с родными и близкими по видеосвязи, но стоит это удовольствие недёшево: 7 рублей в минуту.

Ранее стало известно, что Михаил Ефремов отказался от услуг адвоката Андрея Алёшкина, с подачи которого он писал письма с извинениями родственникам погибшего по его вине курьера Сергея Захарова. Интересы Ефремова в настоящее время представляют адвокаты Владимир Васильев, Роман Филиппов и Петр Хархорин, которые работают над кассационной жалобой актёра, пишет kino.anews.com.

Михаил Ефремов (крайний справа) в ИК №4. Фото: телеграм-канал Mash