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От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час, с сохранением до конца ночи и утром 3 декабря местами в Самарской области ожидается отложение гололеда на проводах и деревьях».

Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует не оставлять транспортные средства под деревьями. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи)