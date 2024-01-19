Мэр Каменск-Шахтинска поскользнулся у здания администрации и сломал ногу

Председатель городской думы - глава города Каменск-Шахтинский Ростовской области Михаил Ухин сломал ногу, поскользнувшись во дворе городской администрации, сообщил РИА Новости его коллега.
"Водичка была замерзшая, он поскользнулся… Сейчас в больнице находится. Перелом есть перелом", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что инцидент произошел в четверг утром во дворе городской администрации. Ухин получил перелом голеностопа.
При этом собеседник отметил, что "возле здания все почищено, просто неосторожно прошелся".