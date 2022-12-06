Массовое ДТП в Самаре в районе рынка "Караван"

Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Самаре в районе рынка "Караван" (Московское шоссе).
Предварительно установлено, что произошло столкновение четырех транспортных средств: 2 рейсовых автобуса и 2 легковых автомобиля.
Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место ДТП, оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, устанавливают и опрашивают очевидцев происшествия.
В настоявший момент сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.
За медицинской помощью обратились три пассажира из разных автобусов (взрослые).
Подробности уточняются, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
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