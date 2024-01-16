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Из-за метели машины стояли на плотине Жигулёвской ГЭС

16 января 2024 09:59
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Из-за метели машины стояли на плотине Жигулёвской ГЭС
 

15 января Самарскую область накрыла сильная метель с усилением ветра. На дорогах видимость сократилась буквально до нескольких метров. И если на региональных трассах движение корректировалось своевременно, то на федеральной трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС автомобили застряли в многочасовой пробке, пишет Сова.

По сообщениям очевидцев, усугубило ситуацию и то, что в какой-то момент легковые машины начали объезжать фуры в 1-м и 2-м ряду по направлению "на Сызрань" по встречке и в результате заняли все четыре полосы. В итоге люди были вынуждены провести в пробке по несколько часов.

К ликвидации последствий снежного шторма на федеральной дороге пришлось подключаться региональным властям. Губернатор Дмитрий Азаров провел разговор с руководителем управляющей организации ФКУ "Поволжуправтодор".

- Переговорил с руководителем "Поволжуправтодора" по экстренным и немедленным мерам для разрешения ситуации. Скоординировал усилия ГИБДД, МСЧ, регионального Минтранса, дорожных служб и муниципалитетов. К сожалению, не первый раз у нас есть нарекания к организации, ответственной за содержание этого участка федеральной трассы. Строго спросим с федеральной организации, но со своей стороны, конечно, окажем содействие. Чтобы подобного рода ситуации не возникали в будущем, как раз и строим мост через Волгу и трассу "Обход Тольятти". Это позволит решить задачу ликвидации практически круглосуточной пробки на ГЭС, - прокомментировал губернатор.

Глава региона отметил, что областные власти помогут федеральной компании в скорейшем устранении затора. На данный момент пробка на ГЭС уже устраняется силами ГИБДД.

- Понимаю обеспокоенность людей, их состояние, когда несколько часов они стоят в пробке на федеральной трассе. Со своей стороны предпримем все меры, чтобы не оставить людей один на один со сложившейся ситуацией,- подчеркнул Дмитрий Азаров.

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