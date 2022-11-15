Из Самары в Душанбе незаконно пытались вывезти лекарства

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Сотрудники таможенного поста Аэропорт Самара при проведении таможенного контроля на рейсе Самара - Душанбе выявили у одного из пассажиров незадекларированную коммерческую партию лекарственных препаратов.

При прохождении таможенного контроля пассажир проследовал по «зеленому» коридору, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию. Однако, в результате таможенного досмотра, в его ручной клади таможенники обнаружили 225 упаковок лекарственных препаратов. Как пояснил мужчина, таблетки он вёз для себя, своей семьи и соседей.

Характер и количество вывозимых товаров не позволяют отнести их к товарам, предназначенным для личного пользования. В соответствии с таможенным законодательством такие товары подлежат таможенному декларированию.

Начальник таможенного поста Аэропорт Самара Анатолий Законов: «Во избежание подобных случаев хочу напомнить авиапассажирам, что необходимо заранее подробно ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. Если же у туристов возникают вопросы непосредственно в пункте пропуска, ответы на них они смогут найти на информационных стендах. Для уточнения информации всегда можно обратиться к сотруднику таможенного поста в информационной зоне, расположенной перед входом в зону таможенного контроля».

По данному факту Самарской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров».