Инцидент с падением снега на детей в центре Самары вышла на федеральный уровень.

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Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

ЧП, о котором идет речь, произошло днем в воскресенье, 21 января, во дворе дома в Самарском районе города. Около 11:30 на детей сошла снежная лавина с крыши дома на Пионерской, 26. Инцидент удалось снять камерам видеонаблюдения.

По словам очевидцев, трагедии удалось избежать только чудом. Один из детей, которого начало заваливать снегом, успел отскочить в сторону.

После публикации самарские следователи и сотрудники прокуратуры организовали проверку. Представителям ведомств предстоит оценить работу обслуживающей организации.

Чуть позже стало известно, что инцидент заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

— Представителям СК нужно дать оценку действию или бездействию лиц, ответственных за своевременную уборку снега с крыш. Доложить о результатах работы должен будет и. о. главы регионального СУ СК РФ Алексей Колбасин, — заявили в федеральном ведомстве, пишет 63.ру.