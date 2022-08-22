Хулиганы пытались ослепить лазером пилота самолета в небе над Самарой

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Хулиганы, которые пытались ослепить пилота самолета в небе над Самарой лазером, могут получить тюремный срок до двух лет. Инцидент произошел 21 августа и расследуется транспортной прокуратурой, сообщает sovainfo.ru.

За действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, в России предусмотрена уголовная ответственность. Злоумышленники могут получить реальный тюремный срок или крупный штраф, даже невзирая на то, например, что серьезных последствий не возникло.



Недавнее ЧП с ослеплением пилота в Самарской области может иметь серьезные последствия для хулиганов. 21 августа примерно в 22:50 командир воздушного судна Airbus A320, следовавшего по маршруту Самара – Худжанд, заявил, что на расстоянии около 25 километров от аэропорта Курумоч его пытались ослепить зеленым лазером.



В прокуратуре пояснили, что к уголовной ответственности за совершение этих преступлений могут привлечь лиц, достигших 16 лет.



Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, введены Федеральным законом № 60 в 2017 году. Этим ФЗ внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса.



Кроме того, глава 27 УК РФ (преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта) дополнена статьей 267.1, в которой предусмотрено наказание за совершение действий из хулиганских побуждений, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств: штраф в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.



Закон установил ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

- Под статью 267.1 УК РФ подпадают действия, совершенные вне транспортного средства. Например, по ней смогут привлечь к ответственности хулиганов, забрасывающих поезда камнями или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов, людей, цепляющихся к поездам, автобусам и другим транспортным средствам общего пользования с внешней стороны, - пояснили в прокуратуре.

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