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ГУ МЧС России по Самарской области призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности

20 апреля 2025 13:24
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Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности

С наступлением тёплого времени года значительно возрастает риск возникновения природных пожаров. Сухая трава, сильный ветер и человеческая неосторожность могут привести к серьёзным последствиям: уничтожению имущества, природных ресурсов и угрозе для жизни людей.

Так, 16 апреля в посёлке Придорожный произошло возгорание камыша. Пожар был оперативно ликвидирован на площади 0,45 га.

17 апреля в районе СТД «Металлист» горела сухая трава. Огонь охватил 8 га и уничтожил три хозяйственные постройки на общей площади 60 кв.м.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона строго соблюдать правила пожарной безопасности:

 • не сжигайте мусор на садовых и дачных участках;

 • не разводите костры вблизи лесов и лесных массивов;

 • не бросайте горящие спички и окурки;

 • не оставляйте в траве и на солнце стеклянные бутылки и осколки — они могут спровоцировать возгорание;

 • не допускайте шалости детей с огнём — объясните им опасность подобных действий.

В регионе действует особый противопожарный режим. Любое использование открытого огня в этот период запрещено!

За нарушение противопожарных требований предусмотрены административные штрафы:

для граждан — от 10 до 20 тысяч рублей;

для должностных лиц — от 30 до 60 тысяч рублей;

для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей;

для юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Ответственное поведение — залог безопасности!

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